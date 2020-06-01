"Слуга народа" поддержит законопроект о всеукраинском референдуме, – замглавы фракции

По словам Евгении Кравчук, депутаты намерены голосовать за законопроект по сокращенной процедуре

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что фракция на своём заседании "сигнальным" голосованием приняла решение поддержать законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, депутаты намерены голосовать за законопроект по сокращенной процедуре.

"Мы "сигнальным" голосованием приняли решение поддержать в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме. Завтра мы проголосуем его по сокращённой процедуре, в среду его рассмотрит комитет и в четверг можно будет проголосовать в первом чтении", – сказала Кравчук журналистам.

Напомним, 9 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и определил его как неотложный.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.

КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.