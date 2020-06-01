В Минкульте рассказали, почему исключили Екатерину Варнаву из "черного списка"
Недавно телеведущей разрешили въезд в Украину
Российскую телеведущую Екатерину Варнаву исключили из списка людей, представляющих угрозу национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Указано, что 13 марта в Минкульт поступило письмо СБУ от 6 марта №2/5-331нт о снятии запрета въезда в Украину и исключение из списка лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, телеведущей из России Екатерины Варнавы.
"Согласно части пятой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия относительно внесения изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Екатерина Варнава была исключена из перечня "исключительно по представлению Службы безопасности Украины" соответствующим приказом от 18 марта.
"Процедура осуществляется автоматически, ведь в соответствии с действующим законодательством полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления", – отметили в ведомстве.
Екатерина Варнава – российская телеведущая, актриса, участница Comedy Woman. С 2014 до 2017 года была соведущей шоу "Кто сверху?" на украинском "Новом канале".
17 июня стало известно что Министерство культуры исключило из перечня лиц, которым запрещен въезд в Украину, российскую Екатерину Варнаву, которая посещала аннексированный Крым.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весной 2017 года СБУ запретила ей въезд в Украину на пять лет из-за того, что она посещала Крым совместно с другими участниками Comedy Woman в 2016 году. После этого Варнава не смогла продолжить работу на "Новом".
- В феврале 2020-го "Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд Варнаве.
- В феврале Госкино запретило показ и распространение в Украине фильма "Восемь первых свиданий", в котором снималась Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.
- На днях новый министр культуры Александр Ткаченко сказал, что он против запрета фильмов с актерами, в отношении которых введены санкции.