Стефанчук назвал новую стоимость референдума – на 10 млрд грн больше предыдущей

Три дня назад первый замглавы Рады называл сумму в 2 млрд грн, а сегодня он сравнил референдум с выборами, которые стоят около 12 млрд грн

Проведение всеукраинского референдума может обойтись Украине в 12 млрд грн. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Укринформ.

По словам Стефанчука, реальную стоимость референдума оценить пока сложно, но одни выборы в Украине стоят 12 млрд грн.

"Сколько будет стоить проведение референдума, мы сейчас не можем сказать. Но мы знаем, что средняя стоимость одного процесса выборов, которые по структуре своей близки к референдуму, составляет ориентировочно 12 млрд грн.", – говорит он.

Также Стефанчук отметил, что стоимость референдума после принятия законопроекта о референдуме подсчитает Минфин. "И после этого Минфин должен будет внести законопроект о закладывании в бюджет Украины средств на ориентировочное количество референдумов в год", – добавил первый замглавы Рады.

Ранее Стефанчук говорил, что один референдум может стоить Украине приблизительно 2 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о народовластии и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.

КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции.