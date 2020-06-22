У меня нет времени выбирать, доверять Путину или нет, – Зеленский

Для того, чтобы уверенно вести переговоры с Россией по Донбассу Украине нужна поддержка международный партнеров, считает президент Владимир Зеленский

Об этом глава Украины рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По словам Зеленского, достичь мира в Украине очень пробломатично и сложно. Из-за пандемии COVID-19 переговоры почти остановились, отмечает президент, есть и несколько скромных достижений, в т.ч. обменов пленными.

"У меня не времени выбирать, доверять Путину или нет... Возможно обмен пленными – не такая и большая победа, но малые победы ведут к большим победами. А для нас большая победа – это возвращение всех наших украденных территорий", – говорит он.

"Вот в это (возращение территорий, – ред.) я верю, для этого у меня есть время", – добавил глава Украины.

Также Зеленский назвал должность президента "очень тяжелой работой". "Но я не хочу кричать или говорить: "Это слишком сложно для меня. Я не вижу своих детей, у меня нет увлечений, у меня нет времени на спорт".

"Не каждому Бог дает возможность сделать что-то, что может помочь украинцам, что может остановить войну. У меня есть этот шанс и я хочу им воспользоваться", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 21 июня, президент РФ Владимр Путин заявил, что хотя взгляды российских и украинских властей разошлись, народы двух стран все-равно остаются "братскими".