В пятницу Зеленский выйдет из самоизоляции, — ОП
Президент Владимир Зеленский сдал отрицательные тесты на коронавирус и уже в пятницу выйдет из самоизоляции
Об этом Радио Свобода рассказали в Офисе президента.
"В пятницу, 26 июня, [президент Зеленский] собирается выйти из режима самоизоляции", — говорится в сообщении.
Зеленский объявил о переходе на особый режим работы после того, как его супруга - Елена Зеленская - сдала положительный тест на коронавирус.
Тем не менее, даже во время режима самоизоляции президент продолжал ездить в офис на Банковой.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 июня Зеленскую госпитализировали с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".
- 18 июня в ОП сообщали, что Зеленская продолжает проходить лечение в одной из киевских больниц. Также стало известно, что она проходит антибактериальную терапию.