Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Ее состояние – стабильное
Супруга президента продолжает лечиться от COVID-19 в одной из больниц Киева
Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечиться от COVID-19 на стационаре в одной из киевских больниц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не требует. Состояние стабильное", – говорится в сообщении.
Также в ОП добавили, что Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Ее супруг Владимир Зеленский и дети здоровы, завтра они пройдут очередные ПЦР-тесты.
16 июня Зеленскую госпитализировали с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".
Тогда ее состояние также описывали как стабильное.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Тогда сообщалось, что болезнь у нее протекает бессимптомно.
- После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. Однако в свой офис на Банковой он продолжает ездить.