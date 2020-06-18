Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Ее состояние – стабильное

Супруга президента продолжает лечиться от COVID-19 в одной из больниц Киева

Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечиться от COVID-19 на стационаре в одной из киевских больниц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. Дотации кислорода не требует. Состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Также в ОП добавили, что Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Ее супруг Владимир Зеленский и дети здоровы, завтра они пройдут очередные ПЦР-тесты.

16 июня Зеленскую госпитализировали с диагнозом "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".

Тогда ее состояние также описывали как стабильное.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Тогда сообщалось, что болезнь у нее протекает бессимптомно.