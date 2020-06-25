Замминистра образования Егор Стадный подал в отставку
Стадный не назвал причину своего ухода, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве.
Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Заявление уже написал, впереди много работы", – написал Стадный.
Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве и призвал их не терять веры в возможность качественных изменений.
"Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами!" – написал Стадный.
Стадный был назначен заместителем министра образования и науки 6 сентября 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 июня Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.
- Кандидатуру Шкарлета на должность министра предложили Владимиру Зеленскому ректоры. Он дважды ходил на собеседование в профильный комитет Рады, но там его кандидатуру не поддержали. Еще 17 июня премьер Денис Шмыгаль внес представление в парламент о назначении Шкарлета министром, но в итоге его кандидатуру на голосование не выносили.