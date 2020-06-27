Главу Кировоградской ОГА арестовали на два месяца с залогом в 10 млн грн

Во время судебного заседания Андрей Балонь заявил, что дело полностью сфабриковано, и назвал себя "политической жертвой"

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и главу его патронатной службы Сергея Шевченко, которые подозреваются в вымогательстве.

Как сообщает САП, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: для Балоня - 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен.

Как сообщает УП, Балонь во время судебного заседания настаивал на своей невиновности и назвал себя "политической жертвой". По его словам, все дело сфабриковано.

Он также рассказал, что когда 25 июня узнал о согласовании его увольнения Кабмином, то сразу связался с первым замглавой Офиса Президента Сергеем Трофимовым, чтобы узнать причины такого решения. Трофимов ответил, что действительно Балонь больше не будет занимать должность главы ОГА и пригласил его в Офис.

Разговор в ОП касался помощника Балоня - Сергея Шевченко. По словам главы ОГА, Трофимов заявил, что "история с Шевченко очень плохая и будет иметь продолжение".

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. По данным НАБУ, такую сумму он требовал от регионального представительства одного из госорганов за не создание препятствий в работе.