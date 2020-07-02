Финансовый комитет поддержал отставку Смолия с должности главы Нацбанка

Сам Смолий на заседание комитета не пришел

Об этом сообщил секретарь финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

По его словам, 16 представителей комитета поддержали постановление об увольнении.

Он добавил, что поскольку Смолия не было на заседании комитета, то вопрос о давлении на него поднимать в сессионном зале.

"Представители фракции Голос не голосовали за это решение. Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление", – сказал Железняк.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.