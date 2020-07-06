Назван исполняющий обязанности председателя АМКУ

И. о. главы Антимонопольного комитета Украины после увольнения Верховной Радой Юрия Терентьева стала его первый заместитель – государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"С сегодняшнего дня и.о. председателя АМКУ является первый заместитель председателя – государственная уполномоченная Ольга Пищанская", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ведомства, Пищанская занимала должность заместителя главы АМКУ с сентября 2019 года. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".

3 июля Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, который находился на должности с мая 2015 года. Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Терентьев написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.