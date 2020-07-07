Мочи нет. Как блогер Шарий похитил биоматериалы президента Зеленского
Спустя год после выборов президента история со сдачей анализов Владимиром Зеленским получила новую жизнь. Блогер Анатолий Шарий сообщил, что его сторонники взяли у президента биоматериалы для проверки на употребление наркотиков, а сделали это тайно — в туалетной кабинке, которую перед этим посетил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский посетил Одессу 4-5 июля. В первый день визита он пообщался с ветеранами, посетил фрегат "Гетьман Сагайдачный" и выступил с речью в честь дня ВМС Украины. На второй день график был более свободный. Зеленский отправился на пробежку и посетил ресторан "Рыба", который принадлежит одесскому ресторатору Андрею Заричанскому.
Выбор был неслучаен, так как Заричанский является давним сторонником президента Зеленского. В день инаугурации Заричанский даже записал обращение вместе с персоналом другого своего ресторана "Облака" численностью в 120 человек.
Визит президента стал бы рядовым событием: президенты часто посещают регионы своей страны и Зеленский тут не является исключением, если бы не очередное скандальное заявление блогера Анатолия Шария.
6 июля он сообщил, что во время посещения туалета ресторана у президента тайно взяли "биоматериалы" - блогер рассказал, что кабинку в туалете после президента посетил "неприметный человек" с ватной палочкой и колбочкой. Первоначальный пост в Telegram уже удален, но его скриншоты разошлись по Сети.
Впрочем, Шарий развил тему в следующих публикация и видео на YouTube. Так, он уточнил, что "биоматериалы" Заленского будут направлены в лабораторию в Германии, где их проверят на "десять видов нароктиков".
Блогер также подробно рассказал о "спецоперации", в частности упомянув, что его человек вывел из строя "смыв" в заветной кабинке. Всего же было задействовано двое – один следил, второй собирал биоматериалы.
Также в своем Telegram-канале Шарий заявил, что все это мероприятие - это "ответка" заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко, который "запустил тезис "Шарий - наркоман".
"Это чисто для себя. С экспертизой в Германии. Я лучше вас, потому играть по-вашему не стану. И еще раз привет Тимошенко, он один сделал для падения рейтинга Зеленского больше, чем все критики", - написал Шарий.
Впрочем, была еще одна попытка Шария сблизится с Зеленским в Одессе. Когда президент отправился осматривать место крушения танкера Delfi, то сторонники блогера явились на пляж с лозунгами "За что нас убивают?" и "Вылезай из теплой ванны" (на прошлой неделе на произошло несколько нападений на членов "Партии Шария"). Но они разминулись, так как президент дальновидно осматривал танкер с стороны моря, а демонстранты толпились на берегу. Также, по словам самого блогера, были арестованы охранники митингующих, но во время другого визита Зеленского - на открытии стадиона все в той же Одессе.
Фото: Политика страны
В Офисе президента инцидент в ресторане "Рыба" не комментируют, что вполне ожидаемо. Но в соцсетях данная история вызвала обсуждение. Одни заявили, что это подобный метод пиара - это уже перебор.
Другие посчитали, что хоть Офис президента и абстрагировался от скандала, но он явно окажет некое влияние. Отписался даже экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который явно к сторонникам Шария не относится, но саму идею с биоматериалами оценил.
Также многие пользователи отметили выход политического противостояния в Украине на "туалетный уровень".
Не обошлось и без шуток.
Напомним, это уже не первый скандал, спровоцированный Шарием. Фокус рассказывал, как блогер в последнее время диктует информационную повестку дня в Украине.