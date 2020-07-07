В Ровенской области ослабили карантин
Разрешена работа учреждений физкультуры, спортивных залов и фитнес-центров.
Ровенская облгосадминистрация решила ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.
В соответствии с решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, разрешена работа учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок, а также творческих студий и открытых площадок музеев.
Кроме того, в пяти районах области разрешено открыть детские сады.
"Продолжаем ежедневно анализировать эпидситуацию и в других районах и городах области. Когда количество больных коронавирусом там снизится, также будем рекомендовать открывать садики и социальные объекты. Если количество больных будет расти или правила карантина в таких заведениях будут нарушаться, мы их опять закроем", – заявил председатель облгосадминистрации Виталий Коваль.
Он добавил, что при открытии детсадов жителям Ровенской области необходимо будет соблюдать все рекомендации главного санитарного врача.
В Ровенской области, по данным СНБО, с начала эпидемии подтверждено 4228 случаев заражения коронавирусом, 78 человек умерли, 2195 выздоровели. Регион занимает четвертое место в стране по общему числу подтвержденных случаев COVID-19.
6 июля Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании также решила частично ослабить карантин в регионе.