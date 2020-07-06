Во Львовской области частично ослабили карантин

С 7 июля в области разрешена работа гостиниц, заведений общепита, спортивных залов и фитнес-центров.

В плонедельник, 6 июля, Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании решила частично ослабить карантин в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В частности, с 7 июля в области разрешена работа гостиниц, заведений общепита, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий и рекомендаций главного санитарного врача Украины.

Также будет разрешено проведение религиозных мероприятий, при условии соблюдения дистанции в 1,5 м между участниками.

По решению комиссии, местные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации к следующему заседанию должны проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина: если заболеваемость коронавирусом продолжит снижаться, комиссия намерена разрешить работу детсадов всех форм собственности.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 28,03% при норме менее 10%. Львовская область понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса. Ситуация находится на тщательном контроле, каждые три дня мы будем оценивать положение дел", – заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Он добавил, что при необходимости карантин может быть усилен.

Отметим, что по состоянию на 5 июля, к смягчению карантина не были готовы Киев и восемь областей. Среди них – Львовская. По состоянию на 6 июля, во Львовской области был 6 301 заболевший коронавирусом. Руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил о том, что больницы города заполнены на 95%.