Статистика коронавируса в Украине на 6 июля: заболеваемость резко пошла на спад

Сейчас госпитализированы 4087 человек, из них – 103 человека подключены к аппарату ИВЛ.

В Украине, по состоянию на 6 июля, было подтверждено 543 новых случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 49 043 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего в стране число активных случаев коронавируса составляет 26 078 человек. От вируса умерли 1 262 человека, в том числе 13 – за последние сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 21 703 человека.

За сутки проведено 10 709 тестов: 6696 ПЦР и 4013 ИФА.

Сейчас госпитализированы 4087 человек, из них 103 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13046 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 413 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3550 детей и 7030 медиков, из них 4406 медработников выздоровели.

Статистика по регионам:

Львовская – 6 30 заболевших (104 за сутки);

Киев – 5 602 (59);

Черновицкая – 5 018 (16);

Ровенская – 4 190 (82);

Закарпатская – 3 375 (54);

Киевская – 2 789 (15);

Волынская – 2 752 (47);

Ивано–Франковская – 2 700 (45);

Харьковская – 2 371 (23);

Тернопольская – 2 101 (32);

Винницкая – 1 967 (16);

Одесская – 1 883 (18);

Житомирская – 1 468 (7);

Днепропетровская – 1 115 (-);

Хмельницкая – 842 (3);

Донецкая – 681 (1);

Черкасская – 670 (9);

Кировоградская – 659 (1);

Запорожская – 597 (-);

Черниговская – 576 (4);

Николаевская – 461 (3);

Полтавская – 324 (-);

Сумская – 321 (4);

Херсонская – 196 (–);

Луганская – 84 (–).

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