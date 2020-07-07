Рождена под знаком Рыб: глава Минэнерго подбирает кадры, полагаясь на интуицию и гороскопы

Ольга Буславец призналась, что оценить работу трудоустроенных она не может, так как "не работала с ними настолько плотно".

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец призналась, что при подборе кадров в свое ведомство прибегает к помощи гороскопов и полагается на собственную интуицию.

Об этом она заявила в интервью "Экономической правде".

"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", – рассказала Буславец.

При этом оценить работу трудоустроенных она не может, так как "не работала с ними настолько плотно".

"Я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритизацию с точки зрения профессиональных качеств", – отметила она.

Ольга Буславец исполняет обязанности главы Министерства энергетики Украины с 16 апреля.

Ранее Ольга Буславец заявляла, что "Центрэнерго" нужно приватизировать на торгах. Но до этого Фонд госимущества, в управлении которого сейчас находится компания, должен очистить ее от долгов.