Поможет пройти отопительный сезон: в Минэнерго объяснили, надо ли повышать тарифы на свет

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что поднятие тарифа на электроэнергию до 2,64 грн за киловатт для населения дало возможность стало пройти отопительный сезон.

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Прошлогоднее повышение тарифа на электроэнергию для населения позволило сбалансировать энергосистему и провести необходимые ремонты объектов. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона отвечая на вопрос, может ли поднятие стоимости света ускорить восстановление разрушенных энергообъектов.

Чиновник напомнил, что льготный тариф на уровне 2,64 грн за киловатт соответствующим решением правительства сохранен до 31 мая 2023 года. Сейчас идет подсчет финансовой стоимости последствий ударов, нанесенных энергосистеме. По его словам, фактически потеряно до 7 ГВт электрической энергии, которую нужно компенсировать, в том числе путем восстановления объектов. На сегодня нет финализированной суммы, которая нужна.

"Хочется отметить, что незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", — сказал Колесник.

Он пояснил, эти гигаватты удалось добавить благодаря комплексу действий.

"Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонтную кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предыдущих обстрелов. Таким образом количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", — подытожил Колесник.

На вопрос о себестоимости электроэнергии заместитель министра не назвал конкретной цифры, заявив что это некорректно, ведь у каждого производителя есть свои операционные расходы, которые исходят из различных факторов и эта сумма не является постоянной величиной.

"Мы можем сказать, что исходя из тех задач, которые стоят на следующий отопительный сезон в рамках подготовки, в частности по ремонту поврежденных от поражений страны-террориста объектов, нам нужно иметь определенную составляющую финансирования для того, чтобы эти объекты были готовы", — резюмировал Колесник.

Напомним, 27 апреля первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что стоимость электроэнергии для населения значительно ниже ее рыночной стоимости, а бизнес, наоборот, платит за электричество значительно больше ее рыночной стоимости.

Ранее Кучеренко сообщил, что расчеты показали, что себестоимость электроэнергии составляет 3,5 гривны.