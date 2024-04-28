Допоможе пройти опалювальний сезон: у Міненерго пояснили, чи треба підвищувати тарифи на світло

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що підняття тарифу на електроенергію до 2,64 грн за кіловат для населення дало можливість стало пройти опалювальний сезон.

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Торішнє підвищення тарифу на електроенергію для населення дозволило збалансувати енергосистему і провести необхідні ремонти об'єктів. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону відповідаючи на питання, чи може підняття вартості світла пришвидшити відновлення зруйнованих енергооб'єктів.

Посадовець нагадав, що пільговий тариф на рівні 2,64 грн за кіловат відповідним рішенням уряду збережений до 31 травня 2023 року. Наразі триває підрахунок фінансової вартості наслідків ударів, завданих енергосистемі. За його словами, фактично втрачено до 7 ГВт електричної енергії, яку потрібно компенсувати, зокрема шляхом відновлення об'єктів. На сьогодні немає фіналізованої суми, яка потрібна.

"Хочеться відзначити, що незначне підняття тарифу, яке відбулося у 2023 році, додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно і стало пройти опалювальний сезон", — сказав Колісник.

Він пояснив, ці гігавати вдалось додати завдяки комплексу дій.

"Насамперед була можливість збалансувати економічно суб'єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонтну кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону, було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом і пропозицією", — підсумував Колісник.

На питання щодо собівартості електроенергії заступник міністра не назвав конкретної цифри, заявивши що це некоректно, адже у кожного виробника є свої операційні видатки, які виходять з різних факторів і ця сума не є сталою величиною.

"Ми можемо сказати, що виходячи з тих завдань, які стоять на наступний опалювальний сезон в рамках підготовки, зокрема щодо ремонту пошкоджених від уражень країни-терориста об'єктів, нам потрібно мати певну складову фінансування для того, щоб ці об'єкти були готові", — резюмував Колісник.

Нагадаємо, 27 квітня перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що вартість електроенергії для населення значно нижча за її ринкову вартість, а бізнес, навпаки, сплачує за електрику значно більше за її ринкову вартість.

Раніше Кучеренко повідомив, що розрахунки показали, що собівартість електроенергії складає 3,5 гривні.