Кабмин просит Раду назначить вице-премьером по ОПК экс-главу Госкомоса

Голосование по кандидатуре Олега Уруского состоится на следующей неделе после собеседования со "слугами народа"

Премьер Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу Олега Уруского.

Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на следующей неделе.

"Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение Вице-премьер-министра - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Кандидат - Олег Уруский", – написала она.

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Нардеп от "СН" Александр Качура уточнил, что перед голосованием в Раде Уруский придет на собеседование на заседании фракции.

Олег Уруский родился в 1963 году в Черткове. Он доктор технических наук, профессор и академик Международной академии аэронавтики. Длительное время занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Также работал в СНБО и секретариате Кабмна. В первом правительстве Юлии Тимошенко занимал должность первого замминистра промышленной политики (2005-2006).

С января по август 2015 году года Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Напомним, в мае с предложением создать пост вице-премьера по вопросам ОПК выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.