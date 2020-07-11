Несколько дней назад в Интернете начала муссироваться информация о тайной любовной связи Юлии Мендель и Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель отреагировала на слухи о якобы беременности от Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале "24" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", – сказала Мендель и призвала украинцев "уважать друг друга, а самое главное – уважать себя".

Отметим, что в материале, опубликованном на сайте "24 канала", о которой вспомнила Мендель, речь идет о том, что слухи о ее беременности от Зеленского – абсолютный фейк.

Несколько дней назад в Интернете начала муссироваться информация о тайной любовной связи Мендель и Зеленского. В частности, основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%" Роман Реведжук на своей странице в Facebook намекнул, что Мендель беременна от Зеленского.

Эту же информацию распространил лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, который назвал ее "слухами правительственного квартала".

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года.

Ранее Юлия Мендель задекларировала свои доходы. За 2019 год она заработала 936 тысяч гривен. До назначения спикером президента летом прошлого года она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для разных СМИ. Таким образом, доход от журналистики за 5 месяцев составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка – 298 тысяч гривен.