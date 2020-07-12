"2020-й не перестает нас испытывать". Зеленский поделился видеороликом из поездок по Украине

Президент написал в комментарии к видео, что этот год испытывает запад наводнениями, а восток – пламенем.

Президент Владимир Зеленский опубликовало видеоролик из своих поездок по разным регионам Украины. На видео попал визит президента в западные и восточные области. Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook.

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжим упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", – подписал видео Зеленский.

На опубликованных кадрах видна Луганская область, где недавно произошел масштабный лесной пожар. На Волыни президент осмотрел строительство международной трассы М-19, на Буковине он ознакомился с ходом реализации проекта "Большое строительство" в регионе, в частности в сельской местности. Также президент оценил состояние региона после больших наводнений.

Кроме этого, Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства детского сада в с. Давыдковцы Хмельницкого района. Президенту доложили, что общая стоимость проекта составляет более 27 млн грн.

Ранее местные СМИ в Луцке писали, что перед приездом президента в город военные выгребали воду из ям бутылками. Приказ дало командование военной части, которую посетит президент. Ремонт дорог там не проводился 20 лет.