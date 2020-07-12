12 июля Офис президента опубликовал влог о рабочей поездке Владимира Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. При этом в ролике было указано неправильное название Волынской области.

Неправильное название региона – Луцкая область – появилось в подписи к кадрам о встрече с волынскими бизнесменами на заводе "Модерн-Экспо".

Видео с ошибкой вскоре удалили со страниц Офиса президента в Facebook, Tеlegram и YouTube, однако СМИ успели сделать скриншоты.

Скриншот видео Офиса президента / Источник: volynnews.com

Позже в ОП исправили ошибку и снова выложили видео в соцсети.

Напомним, это уже не первая такая ошибка пресс-службы президента. Так, 21 мая в ОП сообщили, что Владимир Зеленский и его супруга Елена отправили в подарок украинские сорочки лидерам иностранных государств, в том числе – "президенту и первой леди Канады". В то же время, Канада по форме правления – парламентская монархия, поэтому должности президента в стране нет. Позже Офис президента исправил пост и заменил "президентов" на "лидеров", а упоминание о первых леди вообще удалил.