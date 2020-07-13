Кабмин передумал назначать Уруского вице-премьером по ОПК (обновлено)

Проект постановления о назначении Уруского без объяснения причин отозвали из Рады

Проект постановления Кабмина о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины отозвали из Верховной Рады.

В представлении проекта постановления указано, что кандидатуру Уруского на голосование в Раду выносят по предложению "Слуги народа", которая имеет в парламенте права коалиции.

В то же время, ЭП пишет, якобы кандидатуру Уруского на фракции "СН" не согласовывали, а встреча "слуг народа" с кандидатом запланирована на сегодня на вечер, 13 июля.

Официально о причинах отзыва проекта постановления не сообщается.

Проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.

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Нардеп от "СН" Александр Качура также уточнял, что перед голосованием Уруский придет на собеседование на заседании фракции.

Олег Уруский родился в 1963 году в Черткове. Доктор технических наук, профессор и академик Международной академии аэронавтики.

Длительное время занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Также работал в СНБО и секретариате Кабмна. В первом правительстве Юлии Тимошенко занимал должность первого замминистра промышленной политики (2005-2006).

С января по август 2015 году года Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Обновлено 16:02

РБК-Украина, ссылаясь на свои источники в Кабмине, пишет, что проект постановления о назначении Уруского отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Кандидат остается прежним, проект внесут в парламент повторно.