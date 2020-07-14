У украинских властей остаются много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране.

Украина не согласна с последней версией Ирана о сбитии украинского самолета под Тегераном в январе вследствие человеческой ошибки. Причины катастрофы должны быть установлены международными специалистами.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, у украинских властей остаются много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране.

"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", – заявил Кулеба.

В МИД настаивают, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

"После этого можно будет говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", – добавил Кулеба.

Недавно организация гражданской авиации Ирана назвала новую причину катастрофы украинского Boeing. По данным организации, комплекс ПВО, который сбил в январе 2020 года украинский самолет, был неправильно настроен, так как накануне его переместили. В документе подчеркивается, что после перемещения ПВО так и не перенастроили. Из-за этого, система ошибочно распознала самолет МАУ как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. Самолет же вылетал из столицы Ирана, а не приближался к ней.