Зеленский пообещал МВФ определиться с новым главой НБУ до конца недели

Президент говорит, что новый глава Нацбанка будет "независимым технократом".

Об этом Зеленский сообщил в разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает Офис президента.

По его словам, новый глава НБУ будет "независимым технократом, который будет продолжать независимый курс Нацбанка".

"Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", – сказал Зеленский.

Зеленский убежден, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, которая будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – сказал президент.

По его словам, основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.