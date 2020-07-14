Зеленский пообещал МВФ определиться с новым главой НБУ до конца недели
Президент говорит, что новый глава Нацбанка будет "независимым технократом".
Об этом Зеленский сообщил в разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает Офис президента.
По его словам, новый глава НБУ будет "независимым технократом, который будет продолжать независимый курс Нацбанка".
"Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", – сказал Зеленский.
Зеленский убежден, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, которая будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.
"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – сказал президент.
По его словам, основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщала, что на должность главы НБУ обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдана Данилишина (глава совета НБУ), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка-Аваль), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).