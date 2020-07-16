Минус 2%. Как "пленки Деркача" могут ударить по рейтингу Порошенко

Люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, дружелюбно поговорили в 2015 году. Фокус рассказывает, чем может аукнуться пятому президенту такой разговор, кто мог "писать" президентов и по какому сценарию проходят телефонные беседы лидеров государств

9 июля внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал фрагмент записи телефонного разговора, во время которого люди с голосами, очень похожими на голоса Петра Порошенко и Владимира Путина, обсуждают политическую ситуацию в Украине, предстоящую встречу трехсторонней контактной группы в Минске, делятся рабочими планами на "первомай", затрагивают тему экономического сотрудничества, обмениваются шутками. Разговор, по словам Деркача, состоялся 30 апреля 2015 года — спустя два месяца после трагедии в Дебальцево и 2,5 месяца после подписания вторых минских соглашений.

"Зрада" — так оценили содержание и тональность беседы политические оппоненты Петра Порошенко. Сомнение засело и в рядах его сторонников, ведь как такое может быть: пять лет президент позиционировал себя как злейший враг Путина, публично озвучивал жесткие месседжи в адрес Кремля, а во время телефонного разговора почему-то переключился на совершенно другую риторику: "Жму руку", "Обнимаю", "Мы с вами — люди трудящиеся, может, и к солидарности придем". Не­ужели так можно высказываться в адрес "врага"?

"Фейк и фальсификация", — парировали в ответ активисты "Европейской солидарности", смещая акценты, мол, не стоит ожидать правды от "выпускника Высшей школы КГБ", то есть Андрея Деркача.

А был ли разговор?

Сходу утверждать, что правда, а что фейк, в условиях гибридной войны невозможно. В случае с якобы телефонным разговором Порошенко — Путина имеем ситуацию, когда слово одного политика идет против слова другого. Кому верить? Официальный сайт президента Украины "зачищен" от новостей о деятельности пятого президента страны, по крайней мере, сообщения о том, чем занимался Петр Порошенко 30 апреля 2015 года, нет. А вот на официальном сайте российского президента указывается, что 30 апреля "состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко". Без подробностей. Немного ясности внесла администрация французского президента.

Телефонные разговоры между президентами не проходят в режиме тет-а-тет. Обычно присутствуют глава Администрации президента, представители УГО, протоколист, переводчик

"Лидеры четырёх государств сошлись во мнении, что основная роль в улучшении ситуации и поддержании режима прекращения огня на востоке Украины принадлежит ОБСЕ. Участники разговора считают ключевым, чтобы представители миссии имели свободу действий, необходимую для выполнения их задач, а также, чтобы у экспертов ОБСЕ была возможность учреждать новые пункты для наблюдения… Нарушения режима прекращения огня и бои, в частности близ Мариуполя, поселка Счастье, аэропорта Донецка и в районе Широкино, должны прекратиться", — говорилось в коммюнике, обнародованном Елисейским дворцом.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в комментарии Фокусу заявил, что для того чтобы расставить точки над "і", в сложившейся ситуации Порошенко следовало бы инициировать обнародование стенограммы всего телефонного разговора. "Я прослушал "пленки Деркача". Не думаю, что они придуманы. Окружение Порошенко не отрицает, что разговор был, лишь утверждает, что он сфальсифицирован. Напечатайте тогда настоящий разговор. Дайте правду! И ни у кого не возникнет больше вопросов, подозрений", — говорит Кравчук.

Риторика "совка"

В беседе с Фокусом первый президент Украины рассказал об алгоритме подготовки и проведения телефонных разговоров между лидерами государств. Во-первых, какими бы дружественными ни были отношения между президентами, они не могут общаться посредством мобильной связи. "Ни с мобильного, ни на мобильный президент не может звонить! По рабочим вопросам, а тем более за границу, — только по спец­связи! Здесь и вопрос защищённости от прослушки телефонной связи, и её качество. Допустим, у мобильного оператора могут быть технические сбои, срывы связи. Разговор президентов не может прерваться по причине "абонент временно вне зоны действия". Такое недопустимо", — рассказывает Леонид Кравчук. Во-вторых, президенты не могут звонить коллегам, когда вздумается. Любому телефонному разговору первых лиц государств предшествует кропотливая работа дипломатических ведомств: согласовываются точная дата и время разговора, тематика.

РЕЙТИНГ УСТОИТ. Эксперты считают, что в Украине уже так много скандалов, что на рейтинги политиков они влияют мало

"Тезисы президенту никто не пишет. Глава государства — не технический работник, который озвучивает чужие мысли. Он должен самостоятельно генерировать позицию страны, анализируя информационные справки, которые накануне получает от МИД, СБУ, других ведомств, в зависимости от того, с кем и о чем он говорит, — отмечает Кравчук. — Президенты стран бывшего Советского Союза позволяли себе похожую тональность — без дипломатической сухости, в более вольном тоне. Допускалось и "привет", и "жму руку", и "обнимаю". Видимо, мы еще наполовину остались в "совке". Кравчук добавляет, что на Западе политики стараются выдерживать строгий дипломатический тон как во время телефонных разговоров, так и личных встреч.

"Украинцы рассматривают такие "сливы" как постоянную черту отечественной политической борьбы" Алексей Боровский

В-третьих, телефонные разговоры между президентами не проходят в режиме тет-а-тет. Обычно присутствуют глава Администрации президента, представители УГО, протоколист, переводчик. "Даже если президент в совершенстве владеет языком, на котором говорит его иностранный коллега, во время телефонной беседы глав государств присутствуют переводчики с обеих сторон. Ведь могут возникнуть разные нюансы", — рассказывает Леонид Кравчук, уточняя, что переводчикам разрешено стенографировать беседу президентов, делать аудиозапись.

Как выяснил Фокус, в отличие от США, в Украине нет ни одного нормативно-правового документа, обязывающего записывать телефонные разговоры президента, в полном объёме протоколировать их, архивировать."Все мероприятия относительно аудиофиксации (ее недопустимости) телефонных разговоров президента обеспечивает Управление госохраны. Глава государства лично определяет, какие записи и сколько сохранять. Нет чёткого правила, к примеру, как по бухгалтерским документам, что необходимо обеспечить сохранность в течение трех лет. По указанию президента их могут уничтожить в любой момент", — рассказывает Фокусу Василий Вовк, экс-глава Главного следственного управления Службы безопасности Украины. То есть если предположить, что в Верховной Раде создадут временную следственную комиссию по изучению деталей скандального "телефонного разговора" Петра Порошенко и Владимира Путина, то может оказаться, что архив Офиса президента пуст — все пленки стерты. А нет пленок — нет уголовных производств.

Дело для СБУ, ГБР и полиции

Горячие головы в социальных сетях ратуют за то, чтобы в отношении пятого президента Украины правоохранители завели уголовное производство по статье "Гос­измена". "Доказательством госизмены могут стать итоги лингвистической семантико-текстуальной экспертизы как текста аудиозаписи в целом, так и отдельных словосочетаний, и даже отдельных слов. Например, ответ на вопрос одним словом", — поясняет в комментарии Фокусу Иван Либерман, адвокат. Но чтобы провести такую экспертизу, правоохранителям нужно предоставить не только оригинал записи, но и техническое средство, с помощью которого велась аудиофиксация телефонного разговора. Кто обладатель нового "диктофона Мельниченко" — неизвестно. По словам Деркача, "пленки" ему предоставили некие журналисты-расследователи. Имена представителей СМИ депутат не сдает. Но если бы и сообщил, то журналисты имеют право не разглашать источник информации. Получается замкнутый круг. "Даже если удастся каким-то образом подтвердить аутентичность записей, то уголовное производство будет слушаться в суде в "закрытом режиме", в том числе для прессы. Мы сможем лишь узнать вердикт Фемиды", — добавляет Либерман.

"Напечатайте настоящий разговор. Дайте правду! И ни у кого не возникнет больше вопросов, подозрений" Леонид Кравчук

По факту "пленок Деркача", по словам Василия Вовка, можно открыть несколько уголовных производств. На скамье обвиняемых в таком случае может оказаться не только "человек с голосом Порошенко", но и обличитель. "Всё зависит от того, как квалифицировать факт появления этих плёнок и сами пленки. Можно поднимать вопрос о вмешательстве в личную жизнь политика — это подследственность полиции. Можно говорить о злоупотреблении служебным положением представителей правоохранительных органов, которые без санкции суда записывали данный телефонный разговор. Тогда делом займётся ГБР. А если озадачиться, использовались ли специальные технические средства (они запрещены) для записи, то подследственность будет СБУ", — перечисляет Вовк. Наглядный пример — "пленки Ермака". Обнародованные народным депутатом Гео Леросом записи, из которых следует, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака пытался приторговывать высокими госдолжностями, сегодня одновременно изучают НАБУ, ГБР, СБУ.

Минус 2% от рейтинга

Что касается электоральных потерь Петра Порошенко от обнародования "пленок Деркача", то мнения политологов и социологов сводятся к тому, что если рейтинг пятого президента и просядет, то ненамного. "Социологические замеры показывают, что рейтинг Порошенко — 13–15%. Предполагаю, что после этого скандала от Петра Алексеевича могут отвернуться те, кто примкнул к его команде после 2017 года: носители выраженной националистической идеологии. Он потеряет только правый электорат, а это около 2% рейтинга", — рассуждает в в беседе с Фокусом Алексей Якубин, политолог. Столь небольшое проседание частично объясняется и тем, что украинцев в последнее время перекормили различного рода скандалами, сенсациями, расследованиями. Граждане утратили остроту восприятия.

"Глава государства лично определяет, какие записи и сколько сохранять. По указанию президента их могут уничтожить в любой момент" Леонид Кравчук

"Украинцы рассматривают такие "сливы" как постоянную черту отечественной политической борьбы. Большинство воспринимает это как элемент очередного политического шоу, которое привносит в политику эмоции вместо настоящего обсуждения ситуации", — поясняет Алексей Боровский, социолог. Эксперт убежден, что на предстоящих местных выборах тему "пленок Деркача" оппоненты Порошенко не станут муссировать, так как местная избирательная кампания предполагает совершенно другую специфику диалога с избирателями.