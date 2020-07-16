Завод "Артем" выиграл у "партнеров" Коломойского из США арбитраж на $8 млн

Американская компания Gray Fox не поставила в Украину оборудование для изготовления снарядов, хотя получила за него аванс в размере $8,3 млн

Завод "Артем" выиграл арбитраж у американской компании, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Так, арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты постановил взыскать с компании Gray Fox $8,3 млн в пользу завода. Именно такую сумму "Артем" выплатил авансом американцам.

Также Gray Fox должна будет компенсировать все дополнительные траты, связанные с судебным процессом.

Контракт с американцами на поставку линии для изготовления снарядов 152 и 155 мм "Артем" заключил еще в марте 2018 года. В мае того же года завод перечислил Gray Fox $8.3 млн, но компания за год линию в Украину так и не передала.

Через год после выплаты аванса, в мае 2019 года, "Артем" пошел в суд против Gray Fox.

В Укроборонпроме, ссылаясь на правоохранительные органы, отмечают, что полученный американцами аванс почти в полном объеме перечислили на частные счета руководства Gray Fox и членов их семей.

А пока в Стокгольме шло судебное разбирательство, главный операционный директор компании попал в тюрьму на 12,5 лет за организацию международной мошеннической схемы. Также его обязали выплатить потерпевшим $7 млн компенсации.

В феврале этого года в СМИ появилась информация, что компания Gray Fox стала сооснователем украинских компаний "Рокит-М" и "Трагет-М", которые производят оружие и боеприпасы. Их конечными бенефициарами стали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Обе компании зарегистрировали 20 января 2020 года. И обе они находятся на Западной Украине, причем по их адресам находятся две другие компании Коломойского – "НПК-Галичина" и "Нефтехимик Прикарпатья".

Также на днях журналисты из Bihus.Info выпустили расследование об "Артеме" и Gray Fox.