"Укроборонпром" выиграл в суде у компании из РФ дело на $2,3 млн

До этого суды на протяжении двух лет войны становились на сторону России

"Укроборонпром" выиграл в суде у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис", которая требовала вернуть ей почти $2,3 млн.

Об этом у себя в Facebook сообщил замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

В 2014 году компании заключили контракты, в рамках которых "Авиа-ФЭД-Сервис" заплатила аванс "Артему".

Позже россияне попытались вернуть деньги через украинский суд на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.

"Артем" же апеллировал к тому, что их визави с мая 2018 года находится под украинским санкциями. Также украинская сторона говорила, что выполнение заказа для РФ будет угрозой нацбезопасности.

До этого суды на протяжении двух лет войны становились на сторону России.

"Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. Это победа всей команды, в т.ч. моего управления", – добавил Найем.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября глава АМКУ Юрий Терентьев говорил, что "Укроборонпром" может попасть под антироссийские санкции США из-за сделки по покупке китайцами "Мотор Сичи".