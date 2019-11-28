В покупке китайцами "Мотор Сичи" может быть след РФ, – Абромавичус

Технологии "Мотор Сичи" могут понадобиться РФ для создания китайско-российского тяжелого вертолета

Россияне могут быть заинтересованы в покупке китайцами украинского предприятия "Мотор Сич".

Такое предположение в интервью ЭП выдвинул глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"По слухам, есть такие опасения", – уклончиво ответил Абромавичус.

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Затем журналист спросил, не нужны ли технологии "Мотор Сичи" россиянам для создания китайско-российского тяжелого вертолета.

Глава "Укроборонпрома" ответил: "У нас есть много информации по этой сделке и еще больше слухов. Давайте дождемся в течение двух месяцев вердикта АМКУ (по консолидации более 50% акций завода, – ред.) и, я думаю, там все сойдется".

В то же время, на вопрос, правда ли, что 80% российских вертолетов оснащены деталями "Мотор Сичи", Абромавичус отвечать не стал.

При этом, глава ГК подтвердил, что "есть такое опасения", мол покупая "Мотор Сич", китайцы покупают технологии.

"Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора. Еще два месяца будет такая ситуация. Используем это время для конкретизации", – добавил он.

Отдельно Абромавичус уточнил, что китайцы уже купили акции "Мотор Сичи".

Как ранее сообщал Фокус:

В августе появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич". Документы были поданы на согласование в АМКУ.

После этого, сообщалось, что помощник Трампа приедет в Украину, чтобы помешать продаже завода "Мотор Сич" Китаю. Джон Болтон якобы считает, что владение заводом поможет Пекину получить доступ к важным технологиям.