Болгария благодарит Украину за район для болгарской общины в Одесской области

Вчера Рада поддержала территориальную реформу, в результате которой количество районов по Украине сократилось с 490 до 138. При укрупнении районов учли украинские власти и пожелания Болгарии

Болгария благодарит Украину за админрайона с центром в Болграде, в котором будут проживать 74 тыс. болгар. Об этом в Twitter заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

Новый район образован в результате территориальной реформы: теперь вместо 490 существующих районов и создаются 138 новых. Вчера Верховная Рада одобрила соответствующий проект постановления №3650.

"В рамках админреформы 74 тыс. болгар в Украине объединены в одном административном районе, с центром в Болграде. Моя благодарность украинскому правительству и моему другу, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе", – пишет Захариева.

ЕП напоминает, что Болгария неоднократно призывала Украину не разделять Болградский район Одесской области – один из главных центров болгарской нацменьшины в Украине.

Украинский МИД тогда выражал протест в связи с заявлениями Болгарии, называя неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

В итоге, Болградский район решили не "делить". С полным список новый районов и их границ можно ознакомиться по ссылке.