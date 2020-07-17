Каким теперь будет территориальное устройство Украины: карта и список

Существовавшие со времен СССР 490 районов превращены в 136.

Верховная Рада 17 июля одобрила проект постановления №3650 об изменении количества и границ районов в стране.

Точные границы районов с картами приведены на сайте "Децентрализация".

После "уплотнения" в Украине будут такие районы:

В Винницкой области: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий

В Волынской области: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковальский и Луцкий.

В Днепропетровской области: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский и Синельниковский.

В Донецкой области: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский и Покровский.

В Житомирской области: Бердичевский, Житомирский, Коростенский и Новоград-Волынский.

В Закарпатской области: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский.

В Запорожской области: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский и Пологовский.

В Ивано-Франковской области: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

В Киевской области: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский.

В Кировоградской области: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский.

В Луганской области: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский и Счастьенский (с центром в поселке Новоайдар).

Во Львовской области: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворовский.

В Николаевской области: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

В Одесской области: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В Полтавской области: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский.

В Ровенской области: Варашский, Дубенский, Ровенский и Сарненский.

В Сумской области: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской и Шосткинский.

В Тернопольской области: Кременецкий, Тернопольский и Чертковский.

В Харьковской области: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский.

В Херсонской области: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский и Херсонский.

В Хмельницкой области: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский.

В Черкасской области: Звенигородский, Золотоношский, Уманский и Черкасский.

В Черновицкой области: Вижницкий, Днестровский и Черновицкий.

В Черниговской области: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилукский и Черниговский.

В Автономной республике Крым: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский.

Границы районов устанавливаются по границах территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов не проводятся. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах прекращаются в день вступления в силу полномочий депутатов, избранных на первых выборах в райсоветы в новых районах.

Напомоним, 12 июня Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины.