Каким теперь будет территориальное устройство Украины: карта и список
Существовавшие со времен СССР 490 районов превращены в 136.
Верховная Рада 17 июля одобрила проект постановления №3650 об изменении количества и границ районов в стране.
Точные границы районов с картами приведены на сайте "Децентрализация".
После "уплотнения" в Украине будут такие районы:
- В Винницкой области: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский и Хмельницкий
- В Волынской области: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковальский и Луцкий.
- В Днепропетровской области: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский и Синельниковский.
- В Донецкой области: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский и Покровский.
- В Житомирской области: Бердичевский, Житомирский, Коростенский и Новоград-Волынский.
- В Закарпатской области: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский.
- В Запорожской области: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский и Пологовский.
- В Ивано-Франковской области: Верховинский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.
- В Киевской области: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский.
- В Кировоградской области: Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский.
- В Луганской области: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский и Счастьенский (с центром в поселке Новоайдар).
- Во Львовской области: Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворовский.
- В Николаевской области: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский.
- В Одесской области: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.
- В Полтавской области: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский.
- В Ровенской области: Варашский, Дубенский, Ровенский и Сарненский.
- В Сумской области: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской и Шосткинский.
- В Тернопольской области: Кременецкий, Тернопольский и Чертковский.
- В Харьковской области: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский.
- В Херсонской области: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский и Херсонский.
- В Хмельницкой области: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский.
- В Черкасской области: Звенигородский, Золотоношский, Уманский и Черкасский.
- В Черновицкой области: Вижницкий, Днестровский и Черновицкий.
- В Черниговской области: Корюковский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилукский и Черниговский.
- В Автономной республике Крым: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский.
Границы районов устанавливаются по границах территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.
Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов не проводятся. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах прекращаются в день вступления в силу полномочий депутатов, избранных на первых выборах в райсоветы в новых районах.
Напомоним, 12 июня Кабмин утвердил территории 1 470 территориальных общин с админцентрами во всех 24 областях Украины.