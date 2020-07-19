Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить свои извинения"

Глава Чечни вспомнил про видео двухлетней давности и назвал Зеленского "нечестным и изворотливым" в своих обещаниях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.

Об этом Кадыров написал в своем Telgram-канале.

"Раньше я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", – написал Кадыров, добавив к посту отрывок из интервью Дмитрия Гордона с Зеленским 2019 году, который журналист выложил месяц назад. Именно об этом видеоролике говорит Кадыров.

В нем Зеленский извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым в шоу "ЧистоNews" производства "95 квартала", которое вышло в 2014 году. Впервые будущий президент извинился еще в 2014 году.

В интервью Гордону Зеленский уточнил, что извиняется не за шутки, а за видеоролик, использованный студией "Квартал 95", в который попали кадры с плачущим главой Чечни.

"Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира, и на уровне религии " потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань, – это некрасиво, просто нехорошо", – сказал Зеленский.

Однако Кадырову, который видимо посмотрел этот ролик только недавно, такая формулировка не понравилась. Он заявил, что отвечать Зеленскому придется "не перед главой республики, а перед "сыном Ахмата-Хаджи Кадырова".

"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", – пишет глава Чечни.

"Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!", – добавил Кадыров.

Напомним, после того, как Зеленский победил на выборах, Кадыров заверил его, что Россия первой протянет Украине руку помощи в дни невзгод.