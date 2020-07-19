"Слуга народа" работает над "большой парламентской реформой", – Третьякова

В законопроекте будет расписано, как политические силы договариваются работать в Раде.

"Слуга народа" разрабатывает законопроект, который изменит правила работы оппозиции и коалиции. Он формализует то, как договариваются между собой депутаты коалиции, и позволит избежать драк в Верховной Раде, сообщила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Об этом она рассказала в интервью Громадському.

"Одной из неотложных проблем сегодня является подготовка закона, над ним сейчас работают в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", – сообщила нардеп.

По ее словам, одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона – это расписать, как должна работать коалиция, а не только зафиксировать, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

"Очень часто говорят, что коалиционное соглашение – это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется "организационная часть", и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", чтобы была принята эта политическая программа", – рассказала депутат и назвала будущий законопроект "большой парламентской реформой".

По ее словам, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк.

17-го июля Разумков объявил третью сессию Верховной Рады IX созыва закрытой. Четвертая сессия стартует 1 сентября, однако на каникулах депутаты будут собираться на внеочередные заседания. Ближайшее из них и состоится 21 июля.