Рада ушла на каникулы, так и не рассмотрев "языковый законопроект" Бужанского

Документ был одним из последних в повестке дня и до него у депутатов не дошли

Спикер Дмитрий Разумков объявил третью сессию Верховной Рады IX созыва закрытой.

Четвертая сессия Верховной Рады стартует 1 сентября, однако на каникулах депутаты будут собираться на внеочередные заседания. Проведение ближайшего уже анонсировал спикер на 21 июля. Какие вопросы будут на нем рассматриваться, пока неизвестно.

"Я так понимаю, не для всех народных депутатов закрытие сессии является праздником. Горе? Есть желание работать? Хорошо, ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12-00", - анонсировал заседание Дмитий Разумков.

На последнем заседании третьей сессии депутаты так и дошли до рассмотрения законопроекта Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях", поскольку он был одним из последних в повестке дня.

Напомним, своим законопроектом Бужанский предлагал отстрочить полный переход на украинский язык обучения для русскоязычных школ с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.

Против принятия законопроекта уже второй день продолжаются протесты под зданием Верховной Рады. Сегодня возле парламента митинговали депутаты от "ЕС", представители "Свободы", "Демократической сокиры" и "Нацкорпуса", которые также разожгли "символический костер". Во время доставки дров для него между протестующими и полицией произошла потасовка.