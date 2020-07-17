"Мова або смерть": активисты пронесли под Раду дрова, произошла потасовка

Активисты вступили в непродолжительное противостояние с полицией в районе Мариинского парка.

Второй день под Верховной Радой продолжается митинг в защиту украинского языка. Активисты вступили в непродолжительное противостояние с полицией в районе Мариинского парка.

Потасовку на перекрестке по ул. Грушевского, в ста метрах от парламента, показало на своем стриме "Громадське". Конфликт между полицией и активистами произошел из-за древесины, которую люди несли для создания символического костра.

Как сообщил один из участников протестов Тарас Шамайда, противостояние между активистами, пытавшимися доставить на автомобиле дрова для "символического костра" продолжалось от метро Арсенальная и до самой Верховной Рады.

По его словам, машину заблокировали сотрудники полиции, но благодаря нардепам Владимиру Вятровичу, Софие Федине и Виктору Бондару автомобиль с реманентом удалось переместить к Мариинскому парку. "После чего еще полчаса продолжалась толкотня", - пояснил Шамайда.

В конце концов активистам удалось доставить дрова под Раду и "поджечь" свою инсталляцию, положив внутрь "костра" дымовые файеры, имитируя огонь.

Депутат предыдущего созыва от БПП Олег Барна уклонился от прямого ответа журналистов на вопрос, будут ли установлены палатки, если рассмотрение закона перенесут на завтра. Барна заявил, что он выступает не за "пассивную", а за "активную" защиту языка.

Журналистка "Громадського" с места событий отметила, что митинг не такой многочисленный, в связи с не такой активной, как вчера, явкой представителей и поклонников партии "Европейская солидарность".

Под стенами парламента уже демонтировали стоявшую там вчера сцену, однако все еще находится большое количество депутатов от "ЕС". Также под Радой присутствуют люди с флагами ВО "Свобода", партии "Демократическа сокира", "Национального корпуса" и флагами Украины.

Напомним, протесты идут против законопроекта нардепа Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях".