"Слугу народа" Бужанского внесли в базу "Миротворца"

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внесен в базу сайта "Миротворец".

В частности, портал назвал нардепа "украинофобом и провокатором".

"Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", – говорится в его профиле.

В связи с этим сайт просит правоохранительные органы "рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Бужанский внес в Раду законопроект №2362 о внесении изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Бужанский предлагает отстрочить на три года (с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года) вступление в силу норм языкового закона и закона об образовании об обязательном изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Часть нардепов от "Слуги народа" назвали этот законопроект таким, что "вносит раскол в общество". Также депутаты добавили, что не будут голосовать за законопроект.

16 июля под стенами Верховной Рады проходила акция протеста против "языкового" законопроекта Бужанского.