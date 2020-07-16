"Мова або смерть". Под Радой проходит акция протеста против языкового законопроекта Бужанского

Участники акции протеста требуют не голосовать за отсрочку вступления в силу норм языкового закона

Под стенами Верховной Рады проходит акция протеста против "языкового" законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Об этом сообщает Укринформ.

В руках протестующие держат плакаты с надписями "Руки прочь от украинского языка", "Нет русификации", "Язык – это оружие, "Останови лингвоцид" и пр.

На площади перед Радой также установили сцену, на которой видно плакат с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

Участники акции протеста требуют не голосовать за проект закона.

Фото: censor.net.ua

Законопроектом №2362 нардеп Бужанский предлагает отстрочить на три года (с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года) вступление в силу норм языкового закона и закона об образовании об обязательном изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

Часть нардепов от "Слуги народа" назвали этот законопроект таким, что "вносит раскол в общество". Также депутаты добавили, что не будут голосовать за законопроект.