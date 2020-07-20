Разумков пока не видит окончания экономического кризиса в Украине

Об этом на итоговой пресс конференции заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

"Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир: коронавирус и пандемия внесли свои ограничения", – сказал Разумков.

По его словам, согласно прогнозам по "еврозоне", будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году – прогнозируется рост лишь на 6%.

"И это приводит к тому, что меняются приоритеты для каждого из государств. Главным изменением является переориентация на внутренних производителей, на защиту национальных интересов, защиту и продвижение экономики государств. Однако я все более понимаю, что сегодня работать исключительно в режиме "замкнутой экономики" невозможно, и международное движение и финансов и капитала и промышленности и товаров будет сохраняться", – заявил глава ВР.

По его мнению, Украина должна находить те возможности, ключевые точки роста, которые имеет, которые может использовать.

"У нас, я уверен, есть отрасли, которые нуждаются в дополнительной поддержке и со стороны государства, и со стороны дополнительных инвестиций. Это позволит двигаться и находить точки роста для украинской экономики", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что, говоря о выполнении бюджета за последние 1,5-2 месяца есть положительный тренд. Если до июня исполнение бюджета было 88%, то сейчас это 92%.

"Это показывает, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса. Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато", – добавил Разумков.

По его мнению, экономический кризис, с которым столкнулся весь мир, можно сравнить разве что с экономическими проблемами после Второй мировой войны.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Такие данные были опубликованы в ежемесячном обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

В то же время, по мнению аналитиков МВФ, сокращение реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году достигнет показателя 8,2%. В фонде уверены, что Мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года.