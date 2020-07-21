Коллеги по Верховной Раде считают, что представитель "Оппозиционнаой платформы – За жизнь" поставил под сомнение суверенитет Украины

Народные депутаты из разных фракций написали заявление в СБУ с требованием возбудить дело против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина за его высказывания об отсутствии у Украины суверенитета.

Об этом сообщила в Facebook сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это – государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение", – отметила Геращенко.

Как отмечается в обращении, Волошин нарушил статью 110 Уголовного кодекса.

На последнем заседании третьей сессии Верховной Рады 17 июля Волошин заявил, что Украина якобы находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".

Уже тогда некоторые депутаты потребовали от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обратиться в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина на сепаратизм.

Во вторник, 21 июля, Олега Волошина перед внеочередным заседанием Верховной Рады облили зеленкой. В ответ на это нардеп ударил нападавшего в голову.

Позже злоумышленника задержали полицейские. Свое имя он не назвал, хотя представился Степаном Бандерой.