Пять фракций и групп требуют проверить заявление депутата Волошина на наличие сепаратизма

Депутаты из фракций "Евросолидарность", "Голос", "Слуга народа", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" заявили о возможном преступлении депутата от "ОПЗЖ" Олега Волошина.

Волошин 17 июля заявил с трибуны ВР: "Что мы делаем для того, чтобы жители Крыма хотели вернуться в Украину? Мы должны заниматься социально-экономическим развитием Украины. Чтобы уровень жизни на подконтрольных Киеву территориях не был ниже, чем на неподконтрольных. Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают?"

Перед этим его обвинили в том, что он не пришел 16 июля на торжественное заседание ВР в честь 30-летия Декларации о суверенитете Украины. "Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению", - сказал Волошин.

На это сразу же отреагировал спикер ВР Разумков, заявив, что в зале заседаний нельзя поднимать вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет Украины.

Народные депутаты потребовали от Разумкова обратиться в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина на сепаратизм.

Депутат Тарас Батенко сказал: "Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины".

Напомним, 17-го июля Разумков объявил третью сессию Верховной Рады IX созыва закрытой. Четвертая сессия стартует 1 сентября, однако на каникулах депутаты будут собираться на внеочередные заседания. Проведение ближайшего уже анонсировал спикер на 21 июля.