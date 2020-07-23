Активиста, облившего нардепа Волошина зеленкой, отпустили на поруки

21 июля нардепа от "ОПЗЖ" Олега Волошина облили зеленкой за его слова о том, что у Украины нет суверенитета.

Печерский райсуд Киева отпустил на поруки активиста Александра Погребиского, которого обвиняют в нападении на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина, сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, Погребиского отпустили под личные обязательства и поручительства нескольких нардепов от партии Порошенко: "До 21 сентября ему ограничивают выезд из Киева".

Во вторник, 21 июля, Олега Волошина перед внеочередным заседанием Верховной Рады облили зеленкой. В ответ на это нардеп ударил нападавшего в голову.

На последнем заседании третьей сессии Верховной Рады 17 июля Волошин заявил, что Украина якобы находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".

Уже тогда некоторые депутаты потребовали от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обратиться в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина на сепаратизм.