Россия обвинила Киев в фактическом выходе из Минского процесса

Россия потребовала от Украины четких разъяснений того, как будут проходить выборы в ОРДЛО

Москва выразила возмущение тем, что Украина отказалась от проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса, что можно расценивать как разрыв Минских договоренностей.

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова на брифинге в МИДе.

"До сих пор нет ясности, что означают последнее постановление Верховной Рады по местным выборам и пресс-релиз офиса Президента Украины, которые можно трактовать как фактический выход Украины из Минских соглашений. Нужны разьяснения", - сказала Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на решение Киева провести в Украине местные выборы 25 октября этого года. Спикер российского МИДа подчеркнула, что "Комплекс мер по урегулированию" предписывает прежде согласовать вопрос выборов в Донбассе "в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском".

Кроме того, Захарова отметила, что Минские договоренности устанавливают совершенно иную последовательность шагов:

"Сначала должны быть приняты поправки в Конституцию и другие законы в контексте конституционной реформы с упором на децентрализацию и предоставление Донбассу постоянно действующего особого статуса, закрепленного в Конституции, пройти выборы, а затем начаться процесс восстановления контроля Киева над границей".

Как известно, официальный Киев в даном вопросе стоит на том, что выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно после разоружения всех незаконных формирований, а также после возвращения Украине контроля над границей в РФ.

Напомним, недавно министр временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что у Украины нет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта.