Суд закрыл дело против Зеленского о нарушениях в декларировании

Печерский суд Киева постановил закрыть административное производство против президента Владимира Зеленского. Дело касалось несвоевременного сообщения об изменениях в имущественном состоянии.

Об этом свидетельствуют данные реестра судебных решений.

Поясняется, что на президента распространяется действие закона о предотвращении коррупции, однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, поэтому против него не может быть открыто уголовное дело.

Также Печерский суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой привлекаемому к административной ответственности лицу выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев:

с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции с учетом Официального толкования части первой статьи 105 в Решении Конституционного Суда № 19-рп / 2003 от 10.12.2003, прецедентной практики ЕСПЧ, указанной выше, суд приходит к выводу, что в отношении Президента Украины на время исполнения им полномочий, не может быть составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 172-6 КУоАП и он не может быть привлечен к административной ответственности", – сказано в решении суда.

Суд решил, что производство против президента должно быть закрыто "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

7 июля 2020 года Владимир Зеленский признался, что не внес в свою декларацию доход в размере 5,1 млн грн от ОВГЗ и тем самым нарушил закон о предотвращении коррупции.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Тогда же, 7 июля НАПК вручило президенту два админпротокола, а глава агентства Александр Новиков позже говорил, что поступок главы Украины может быть примером для других.