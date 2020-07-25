Экс-секретарь СНБО и руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на оккупированный Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Такое мнение он высказал в интервью "Цензор.НЕТ".

По словам Александра Турчинова, в начале 2014 года расположенные на украинском полуострове войска РФ прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли Москве иметь в Крыму армейские подразделения.

"Возможно, нынешнее руководство нашей страны не в курсе, но после незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет права находиться на крымской земле и в случае наступления украинских войск Путин не сможет привязаться ни к одному международному документу", – отметил он.

По словам экс-секретаря СНБО, все войска РФ, среди которых и Черноморский флот, находятся сейчас в Крыму с нарушением всех международных норм, украинской Конституции и законодательства.

По мнению Турчинова, этот факт, а также боеспособность ВСУ, наличие большинства в парламенте и "своего Кабмина" позволяют Зеленскому "выполнить конституционные требования по защите страны от агрессии и освобождению Крыма".

"Если он вдруг решит наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из ОПЗЖ, и все диванные стратеги, которые в деталях знают, как нужно было воевать и в каком месте лучше десантироваться", – заключил он.

В свою очередь, так называемый сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье и уравновешенности Александра Турчинова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, бредовые и неадекватные заявления Турчинова крайне возмутительны. Он посоветовал Турчинову сразу захватить на штурм Крыма белый флаг, так как после объявления войны России ему следует сразу сдаваться.

Цеков заявил, что Турчинов и подобные ему политики до сих пор стоят на тропе войны и считают Россию главным противником. Однако, по его мнению, главным врагом Украины и являются такие личности, как Турчинов.

Недавно в Кабмине заявили, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, но пока что не может поделиться ним с широкой общественностью.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма.