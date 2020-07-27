Руководство Германии имеет самый высокий рейтинг одобрения в мире, – Gallup

Третий год подряд деятельность руководства ФРГ оценивается намного выше, чем их коллег из США, Китая и России.

Россия сохраняет последнее место в рейтинге одобрения руководства ведущих мировых держав – таковы результаты исследования, проведенного американской социологической компанией Gallup.

На первом месте находится Германия с 44% (в прошлом году ее рейтинг составлял 39%), на втором – США с 33% (31%), на третьем – Китай с 32% (34%). Россия с 30% замыкает четверку.

Германия лидирует в рейтинге три последних года, ранее на первом месте были долгое время были США.

Россия за все время составления рейтинга не покидала последнего места. Самый низкий уровень одобрения был зафиксирован в 2012 году – 22%.

Рейтинги США заметно улучшились только в 12 странах. Среди них мало мало свободных, демократических стран и есть несколько давних союзников Штатов. Самый большой рост отмечен в Туркменистане: с 30% в 2018 году до 62% в 2019-ом. Уменьшились же рейтинги одобрения на 10 и более процентных пунктов в пяти странах: Ливане, Ираке, Италии, Сьерра-Леоне и Замбии.

Свой рейтинг Gallup составляет с 2007 года. В нем отражено отношение респондентов из 135 стран к США, Китаю, Германии и России. Респондентам задают вопрос "Одобряете ли вы качество работы руководства страны?", не выделяя имя лидера.

Ранее Gallup представила рейтинг самых известных в мире политиков в 2019 году. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохранили статус наиболее известных. В пятерку также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, папа римский Франциск (он участвует в рейтинге как глава государства Ватикан) и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, в июле Фокус опубликовал свой рейтинг лучших топ-менеджеров Украины..