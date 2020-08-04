Кравчук предложил предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны

Первый президент Украины требует более подробного освещения работы ТКГ в СМИ.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.

Об этом изданию "Deutsche welle" рассказал представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Об этом Кравчук сказал на ознакомительной встрече с членами делегации, вчера, 3 августа. Деталей этого предложения Гармаш журналистам не сообщил.

Еще один из членов делегации Украины, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что Леонид Кравчук предложил усилить информационное сопровождение работы Минской контактной группы.

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По словам Костина, это необходимо для того, "чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах".

Костин прогнозирует, что делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18-19 августа. На этой встрече будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.

Как известно, 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук официально возглавил украинскую делегацию в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Еще одним участником Трехсторонней контактной группы может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, с которым уже ведутся переговоры на этот счет.