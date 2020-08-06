Киев больше не указ. Почему регионы перестают выполнять распоряжения центра и чем это грозит стране

Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, а до этого Черкассы разошлись во мнениях с центральной властью в вопросах борьбы с распространением COVID-19. Как центральная власть утратила авторитет и есть ли у нее средства остановить "карантинный сепаратизм", разбирался Фокус

По новым правилам карантина, Тернополь, Луцк и Ивано-Франковск оказались в опасных зонах коронавирусного риска. В понедельник местные власти должны были остановить большинство рабочих процессов в городах. Но решили этого не делать.

— Это не бунт, у нас и другой работы достаточно, — замечает в разговоре с Фокусом Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска.

По его словам, прежде чем ужесточать карантин, правительство должно советоваться с местной властью.

— Нет сотрудничества, партнерства, — продолжает Марцинкив. — О решениях ввести ограничения в нашем городе мы узнаем из интернета! Почему нас не собрали, не сказали, мол, есть проблема, какие у вас предложения? Вместо этого мы почему-то должны гибнуть от карантинных мер, а в центре уверены, что все делают правильно.

Единственный законный и действенный вариант остановить "карантинный сепаратизм" — ввести чрезвычайное положение в отдельных регионах страны

Руслан Марцинкив рассказывает, что городские бюджеты во время жесткого карантина несут огромные убытки, а Киев никакой ощутимой помощи регионам не оказывает. Поэтому и нет желания слепо подчиняться указаниям центра.

— У нас 100 млн грн недостачи в городском бюджете, — говорит мэр Ивано-Франковска. — 39,5 млн грн мы потратили на борьбу с коронавирусом. При этом "ковидный" фонд государство использует для ремонта дорог и мостов! Согласен, это тоже нужно, но не за счет городских бюджетов. В отношениях между центральными властями и местными нет честных правил. В перспективе это неблагоприятно сыграет в регионах.

Не согласен с решением Киева об усилении карантина и мэр Тернополя Сергей Надал. Город попал в "красную" зону, что влечет прекращение большинства рабочих процессов и остановку общественного транспорта. Но депутаты Тернополя отказались от этого.

— Хоть бы по телефону спросили у нас, что происходит в городе, какие перспективы. Ничего подобного! — возмущается в разговоре с Фокусом Надал. — Все выходные я получал сообщения от горожан, которые уехали с семьями в отпуск: что делать, как вернуться домой, мы с детьми, а поезда в Тернополе не останавливаются [по решению Кабмина транспортное сообщение с городом приостановлено]. Я написал обращение министру транспорта с требованием дать людям возможность доехать. Но реакции — ноль!

По словам городского головы Тернополя, у местной власти было два выхода. Либо выполнить решение Кабмина и остановить город, либо принять собственные ограничения. Остановились на втором варианте. Депутаты решили, что город продолжит функционировать, но обязательны к выполнению масочный режим, дистанция, ограничение количества пассажиров в общественном транспорте.

— По всем медпоказателям у нас ситуация гораздо лучше, чем у некоторых соседей, — продолжает Сергей Надал. — И нам непонятно, почему в Киеве работают "велюровые" рестораны, а из Херсона едет поезд с детьми-инвалидами и не останавливается в Тернополе. Пассажирам предлагают выйти либо в Хмельницком, либо во Львове. Это что происходит в нормальной, цивилизованной Украине? Сейчас они [центральная власть] предлагают нам закрыть людей дома, но какая альтернатива? Что предлагают в Верховной Раде? Экономика города стоит на коленях, люди потеряли работу, бизнес закрывается. Наше решение дало людям хоть какую-то надежду.

— В понедельник полицейские пригрозили, что будут выписывать штрафы за нарушение норм, которые должны действовать в городе из-за "красной" зоны карантина, — заявил в интервью Фокусу Игорь Полищук, советник городского головы Луцка. — Но пока этого не происходит. Во вторник у нас в штатном режиме работал весь общественный транспорт. Открыты рестораны, магазины. Так что хочу поблагодарить полицию за сознательную позицию в этом вопросе и понимание всей сложности ситуации.

Центральная власть не в авторитете

— В марте все придерживались карантинных мер, установленных Кабмином, потому что депутаты взяли на себя полную ответственность за это, — рассуждает Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву. — Тогда органы местного самоуправления дружно кивали. Но потом тренд сменился. Люди перестали воспринимать происходящее всерьез, органы местного самоуправления поняли, что им невыгодно держать карантин перед выборами, и начали бодаться с центром.

Прецедентом для "бунта регионов" стал конфликт мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с президентом Владимиром Зеленским. В мае, когда в стране действовал общенациональный жесткий карантин, городской совет Черкасс ослабил ограничения. Зеленский назвал Анатолия Бондаренко бандитом и пригрозил ему юридическими последствиями. В ответ городской голова подал на президента иск в суд. В юридическом смысле история пока ничем не закончилась. Но в политическом — показала регионам, что с решениями центральной власти можно не считаться.

"Нам непонятно, почему в Киеве работают "велюровые" рестораны, а из Херсона едет поезд с детьми-инвалидами и не останавливается в Тернополе"

Сергей Надал, мэр Тернополя

— Я смотрю и смеюсь над этими перепалками, — замечает Юрий Ганущак, эксперт по вопросам децентрализации власти. — Конечно, когда начинается подготовка к выборам, мэры становятся более активными и смелыми. Но они действуют в конституционном поле, поскольку органы местного самоуправления обязаны действовать только в соответствии с Конституцией и законами Украины, а не указами Минздрава. Не может министр или санитарный врач парализовать работу государства.

По мнению экспертов, укрепление региональных элит началось в 2015 году, когда местным властям дали понять, что в условиях войны с Россией именно они должны защищать страну. Тогда каждый регион организовал свои батальоны, почувствовал определенную независимость от центра. Сейчас подобные настроения усилились. Местные элиты больше не видят Киев авторитарным, желающим подчинить регионы. Вот и пытаются перетянуть на себя как можно больше власти.

Остановить карантинный сепаратизм

Кроме того, местные органы власти перестали бояться правоохранителей, с помощью которых ранее центральная власть "кошмарила" регионы. Масла в огонь недопонимания подливает и то, что Кабмин, вводя адаптивный карантин, переложил ответственность за происходящее на плечи регионов, но при этом разрешил им не соглашаться с распоряжениями центра.

— Чтобы приструнить регионы, центральная власть может забрать у них полномочия, которые сама же им предоставила, — считает юрист Ростислав Кравец. — Но тогда возникнет ответственность перед гражданами за незаконность карантинных ограничений как таковых. Местная власть на это точно не пойдет.

Единственный законный и действенный вариант остановить "карантинный сепаратизм" — ввести чрезвычайное положение в отдельных регионах страны. Тогда Киев сможет вводить отдельные ограничения прав и свобод, предусмотренные ст. 64 Конституции Украины. Во всех остальных случаях их действия, по словам юриста, незаконны.

— С самого начала, когда в Украине обсуждали вопрос, вводить или не вводить карантин, Кабмин рассматривал несколько вариантов, в том числе введение чрезвычайного положения, которое дало бы возможность центру контролировать регионы, — замечает Богдан Бондаренко. — Но таким путем не пошли, ввели правовой режим чрезвычайной ситуации и сан­эпидемиологический режим, где с юридической точки зрения есть несколько сильно размытых формулировок. Настолько, что министерство трактует их по-своему, а местное самоуправление — по-своему.

Сейчас, по словам эксперта, Конституционный Суд рассматривает дело касательно решений Кабмина по карантинным ограничениям. Если КС признает, что действия правительства нарушают Основной Закон, это даст серьезный аргумент регионам и дальше игнорировать решения центра по карантину и станет отличным подспорьем в преддверии местных выборов.