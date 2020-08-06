И Facebook, и Twitter удалили пост Трампа

Социальная сеть Facebook впервые удалила публикацию Дональда Трампа. Вслед за ней также поступила сеть Twitter, заодно на время заблокировав аккаунт американского президента.

Как передает агентство "Reuters", администраторы детища Марка Цукерберга посчитали, что пост содержал дезинформацию о коронавирусне.

В частности Трам запостил фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News, в котором заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19.

Эту же видеозапись потребовали удалить модераторы Twitter. Даная соцсеть не стала самостоятельно удалять пост, однако временно заблокировала аккаунт избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

"Твит является нарушением правил Twitter по дезинформации о COVID-19, Владелец учетной записи будет обязан удалить твит, прежде чем сможет снова размещать информацию", – разъяснила ситуацию пресс-секретарь Twitter Лиз Келли.

После того, как у Трампа выполнили требования, аккаунту разрешили снова размещать информацию.

Как заявила The Hill заместитель пресс-секретаря кампании Трампа Кортни Барелла: "Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта был приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении".

Напомним, впервые социальная сеть Twitter впервые удалила твит президента США Дональда Трампа в апреле прошлого года из-за незаконного использования музыки в видеофайле.