Цензуры станет меньше: Цукерберг анонсировал новый подход Facebook к контенту
2020-02-01 15:55:33
Соцсеть станет сильнее защищать свободу выражения мыслей
Соцсеть Facebook пересмотрит свой подход к удалению контента с целью защитить свободу выражения авторов. Об этом на саммите Silicon Slopes в Юте заявил сооснователь и глава компании Марк Цукерберг, передает CNN.
"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое", - заявил он.
Цукерберг отметил, что соцсеть все чаше просят "цензурировать огромное количество вещей", из-за чего он себя начинает чувствовать "некомфортно". При этом он подчеркнул, что Facebook продолжить удалять со своих платформ материалы, связанные с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.
"Мы продолжим удалять действительно вредоносный контент, но необходимо все-таки придерживаться своих принципов", - сказал он.
30 января Цукерберг во время общения с инвесторами после публикации квартального отчета Facebook сообщил, что в прошлом компания уделяла приоритетное внимание не отстаиванию своих принципов, а тому, чтобы "никого не обидеть". Он отметил, что цель компании на следующее десятилетие состоит "не в том, чтобы понравиться, а в том, чтобы ее поняли".
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 января Facebook разрешила пользователям удалять и скрывать информацию, которая могла бы быть доступна сотрудникам социальной сети. Компания признала, что собирала информацию о действиях пользователей даже без их входа в аккаунт.
- Facebook также начнет удалять фейковые новости о новом типе коронавируса и будет уведомлять пользователей, что они поделились или собираются поделиться недостоверной информацией.