Facebook раскрыл пользователям, какую информацию о них собирает

2020-01-28 20:52:17

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Крупнейшая в мире  социальная сеть сохраняет информацию о посещении даже тех сайтов, которые связаны с личной жизнью человека

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, которой пользуются около 2 млрд человек по всему миру, раскрыла своим пользователям, какую информацию она о них собирает даже за пределами их аккаунтов.  Как сообщили Ведомости, во вторник, 28 января, в соцсети  появилась вкладка "Действия вне Facebook" (Off-Facebook Activity), перейти на которую можно из настроек учетной записи.

На этой странице можно увидеть данные о том, какие сайты посещал пользователь, какие приложения он запускал, а также какие сервисы  делятся с компанией личной информацией пользователей.

 Очистить историю посещений возможно с помощью кнопки "Очистить историю", однако это действие не запретит Facebook собирать данные и в дальнейшем.

Издание The Washington Post отмечает, что Facebook сохраняет информацию о посещении даже тех сайтов, которые связаны с личной жизнью человека, например, сайты страховых агентств,  клиник и т.д.

Согласно обновленной 28 января информации в справочном центре Facebook, социальная сеть способна запоминать следующие действия:

  • запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook;
  • просмотр контента;
  • поиск товара в интернет-магазине;
  • покупку товара или его добавление в корзину;
  • перечисление денег на благотворительность.

Действия по сбору личной информации Facebook выполняет с помощью трекеров, которые встраиваются в сайты и приложения. По ним разработчики оценивают, на какие страницы заходят пользователи и какими функциями пользуются. Потом Facebook использует эти данные, чтобы точнее подбирать рекламу.

 Разрешение на "слежку" пользователь обычно дает, нажимая на кнопку "Согласен" при первом посещении страницы сайта. К тому же,  некоторые сайты считают, что сам факт захода на их страницу уже означает согласие на сбор данных.

Фонд электронных рубежей (EFF) сообщает, что трекеры Facebook установлены на 30% из 10 000 самых популярных сайтов.

Как ранее сообщал Фокус:

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