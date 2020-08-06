Советник президента Зеленского уволился по личной инициативе

Новиков проработал в должности чуть больше года, с 9 июля 2019-го.

Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он написал у себя в Facebook и прикрепил к публикацию свое фото с заявлением в руках.

"Решил не отставать от Максима Бахматова 😁 #illbeback #внеполитики", – заявил Новиков и отметил бывшего советника мэра Киева Максима Бахматова.

В комментарии под этим постом пришел сам Бахматов и написал: "До встречи в Ноябре. Или До встречи в Ноябре?)". За что получил от Новикова лайк.

Напомним, 17 июля Бахматов сообщил о своем увольнении у себя в Facebook, в тот же день сообщив "Лиге", что временно покидает свою должность на период местных выборов, которые будут проходить 3 ноября этого года.